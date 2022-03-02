اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يعقد اجتماعاً مع خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم اجتماعاً مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وذلك في قصر خادم الحرمين الشريفين.

وفي بداية اللقاء، أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، شاكراً جلالته الدعوة الكريمة التي تمثل العلاقات المتميزة والتاريخية.

واستعرض الجانبان مسار العلاقات التاريخية الراسخة والتي تشهد المزيد من النماء والتقدم في جميع الميادين وجهود البلدين في تعزيز التنسيق وتعاونهما الإستراتيجي حول مجمل قضايا المنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة، وأكدا حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق بين البلدين الشقيقين.

وأشاد جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة بمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط المملكتين والذي يشكل علامة بارزة في تاريخ العلاقات البحرينية السعودية والضاربة في جذور وأعماق التاريخ وامتداداً لجسور المحبة والمودة والأخوة والتواصل بين أبناء الشعبين الشقيقين.

كما أكد جلالته خلال اللقاء حرص مملكة البحرين على تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنمية هذه المنظومة الخليجية وتعميق روابط التعاون والأخوة بين الأشقاء لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع.

كما بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها وتداعياتها على الأمن والاستقرار، الى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

هذا وقد أثنى خادم الحرمين الشريفين رعاه الله على المواقف الأصيلة والمشرفة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وجهودها المشهودة للدفع بمسيرة مجلس التعاون وتطوير مجالات العمل الخليجي المشترك، وإسهاماتها الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتكريماً لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مأدبة غداء بمناسبة زيارة جلالته الى المملكة الشقيقة.