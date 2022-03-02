الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العميد الجميلي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد/ أمين صالح علي الجميلي، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع وفي القوات المسلحة.

واشار الأمين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإنحيازه الدائم للدفاع عن الوطن وامنه واستقراره ووحدته.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / جميل صالح علي الجميلي، والى نجل الفقيد/ صادق امين صالح علي الجميلي، واخوانه، وكافة آل الجميلي بمديرية الحداء محافظة ذمار ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..

مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

“انا لله وانا اليه راجعون”.