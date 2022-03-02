تحذيرهام لسائقي المركبات في الطرقات الجبلية

أفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء بالمرتفعات الجبلية و الهضاب الداخلية، واحتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية و الجنوبية خلال ال24 ساعة المقبلة .

وذكر المركز في نشرته الجوية انه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية من صعده شمالاً وحتى لحج جنوباً، وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.

ولفت إلى أنه قد تهطل أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية وتمتد إلى المناطق الداخلية المحاذية لها.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم .

وحذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار : 7.5، ، صنعاء : 8.2 ، عمران : 8.4 ، السدة-إب : 10.8 .