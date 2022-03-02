فيديو.. أمير مكة المكرمة يؤكد أهمية “المنور” في المباني القديمة

محمد بن مسعود - الدمام - تطرق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إلى أهمية “المنور” في المباني القديمة وما له من فوائد، خلال جولته اليوم للوقوف على سير العمل في مشروع تطوير المنطقة التاريخية بجدة.

وأظهر فيديو الأمير خالد الفيصل متحدثا عن أهمية “المنور” وكيف كان الناس قديمًا يستخدمونه لتلطيف أجواء المنازل والحصول على التهوية في ظل عدم وجود أجهزة تكييف أو تهوية.