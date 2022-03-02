محمد بن مسعود - الدمام - قرار صادم لروسيا .. سويسرا تكسر سياسة الحياد وتعلن تجميد جميع أموال بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف

ترجمة حصرية : أعلنت الحكومة السويسرية، تبنيها جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الأثرياء الروس والشركات الروسية، وتجميد أصولها لمعاقبة موسكو بعد غزو أوكرانيا.

وقال الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: “نحن في وضع استثنائي حيث يمكن اتخاذ إجراءات استثنائية، التاريخ وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت مثل هذه الخطوة يمكن أن تحدث مرة أخرى، نحن نقف إلى جانب القيم الغربية”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأعلنت الحكومة السويسرية أنه في ضوء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، قرر مجلس الوزراء السويسري تبني حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي يومي 23 و 25 فبراير، ضد موسكو، وفقًا لصحيفة “ذا هل” الأمريكية.

واعتمدت سويسرا عقوبات مالية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

الجدير بالذكر أن سويسرا ابتعدت عن فرض عقوبات في سلسلة من الأزمات، بما في ذلك عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، ولكنها اتخذت اليوم هذا القرار الاستثنائي بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يتعين عليها تنفيذها بموجب القانون الدولي.