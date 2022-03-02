شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء الممارسين الصحيين من الحد الأقصى لتأجيل الإجازة السنوية عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً باستثناء الممارسين الصحيين في الجهات الحكومية من الحد الأقصى لتأجيل الإجازة السنوية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يقتصر على الممارسين الصحيين الذين يطبق عليهم نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ممن لا يزالون على رأس العمل وتم تأجيل إجازاتهم وفق تعميم وزير الصحة المتضمن تأجيل جميع الإجازات عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة للعاملين الصحيين اعتباراً من 14/7/1441هـ تزامناً مع بداية ظهور جائحة كورونا، ولا يرغبون في التعويض المادي مقابل استمتاعهم بإجازاتهم.

وأضافت الوزارة في تعميم للجهات والقطاعات الصحية والجامعات السعودية أن الاستثناء خاص بالحد الأقصى لتأجيل إجازة التعويض الوارد في المادة (129) من اللائحة التنفيذية للموارد الموارد البشرية في الخدمة المدنية التي نظمت ما يتعلق بتعويض المكلف بالعمل خلال أيام العطل الرسمية بإجازة بدلاً من مكافأة العمل الإضافي واشترطت أنه (على المكلف بالعمل أن يتمتع بإجازة التعويض خلال سنة من تاريخ نهاية التكليف) وللحالات التي سبقت صدور القرار.

ولفتت إلى أنه يسري العمل بهذا القرار اعتباراً تاريخ 14/7/1441هـ على أن يكون هذا الاستثناء لمدة لا تزيد عن (36) شهراً من تاريخ التعميم أو حتى انتهاء معالجة آخر حالة قائمة لدى الجهة، أيهما أقرب.

ووفقاً للتعميم، أكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي تقديراً لجهود الممارسين الصحيين في التخفيف من آثار جائحة كورونا، مشيرة إلى أن عدم تمكنهم من التمتع برصيد إجازاتهم التعويضية جاء لسبب خارج عن الإرادة ولظرف استثنائي.

وشددت أن هذا الاستثناء لا يطبق على الحالات الجديدة الناشئة بعد صدور هذا القرار، وأنه يجب مراعاة تطبيق ضوابط المادة رقم (129) الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد الموارد البشرية في الخدمة المدنية، عند اختيار البديل الجوازي في التعامل مع الممارسين الصحيين ممن تم تكليفهم بالعمل أيام العطل الرسمية والأعياد.

وكان عدد من الجهات الصحية، منها وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، قد تقدمت بطلب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضمن استثناء الممارسين الصحيين من اشتراط التمتع بإجازة التعويض خلال سنة من تاريخ نهاية التكليف وذلك لعدم قدرتهم على التمتع بالإجازة التعويضية خلال هذه الفترة لمنع ذلك وفقاً لظروف جائحة كورونا وما تضمنته من إجراءات احترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بما فيها قرار وزارة الصحة بتأجيل جميع الاجازات للعاملين الصحيين.