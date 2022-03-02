حظر الطيران الروسي في الأجواء الأميركية يدخل حيز التنفيذ بعد 12 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - يدخل قرار حظر الطيران الروسي في الأجواء الأميركية، حيز التنفيذ بعد 12 ساعة من الآن، حسبما أفادت وكالة الأنباء العالمية رويترز في خبر عاجل.

وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمزيد من العقوبات والإجراءات المؤلمة، معلناً إغلاق الأجواء الأمريكية أمام الطيران الروسي في عقوبة سبقه إلى فرضها على موسكو الاتحاد الأوروبي وكندا.

واعتبر بايدن، اليوم الأربعاء، في خطاب «حال الاتحاد» الذي خصص جزءاً كبيراً منه للهجوم على الرئيس الروسي، أن بوتين بات منعزلاً عن العالم أكثر من أي وقت سابق، وأن الروبل فقد 33% من قيمته والاقتصاد الروسي يترنح، وأكد أن حرب بوتين على أوكرانيا كانت مخططة مسبقاً وغير مبررة لكن الناتو والغرب كانا مستعدين.

ووصف بايدن بوتين بـ«الدكتاتور الروسي»، معتبراً أنه أساء تقدير ردّ الفعل القوي والموحّد للغرب على عمليته العسكرية في أوكرانيا، وراهن على شق الصف الغربي لكنه أخطأ في حساباته.