أمير جازان يدشن حملة التبرع بالدم تحت شعار “مدافع بدمي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم ، حملة التبرع بالدم التي تنفذها جمعية (دماؤنا) بالتعاون مع الشؤون الصحية بجازان ، تحت شعار (مدافع بدمي)، بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عواجي النعمي.

واستمع سموه لشرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية مازن الشابحي عن الحملة التي تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم لدى المجتمع للإسهام في إنقاذ الأرواح، وإقامة الحملات والبرامج المتخصصة في التبرع بالدم بالمواقع والأماكن العامة.

وأكد سموه أهمية الحملة في ترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء، وتحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم ، وتوفير الكميات اللازمة من الدم بمختبرات ومستشفيات المنطقة.