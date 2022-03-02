محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام عالمية، أن صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف، في الوقت الراهن على إثر هجمات تتعرض لها من الجانب الروسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن روسيا تبحث عن طرق للتحايل على العقوبات وهناك دول تدعمها في ذلك.
وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستتخذ قرارا اليوم بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأشار إلى أن أوكرانيا تعمل على توسيع العقوبات ضد روسيا وضمان تأثيرها المباشر عليها، لافتًا إلى أن الشركات العالمية قطعت علاقاتها مع موسكو وأدى لذلك لتدهور الاقتصاد الروسي بشكل كبير.
وشدد وزير خارجية أوكرانيا، على أنه يجب عزل كل البنوك الروسية عن نظام سويفت المالي.
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