5 جنود مقابل ضابط.. أول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت السلطات الروسية والأوكرانية، أمس الثلاثاء، في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، أول عملية تبادل للأسرى بين البلدين بعد مرور ستة أيام على الحرب بينهما.

وشهدت منطقة سومي، شمال شرقي أوكرانيا، أمس الثلاثاء في سادس أيام الحرب، عملية تبادل أسرى لأول مرة بين الطرفين المتحاربين.

وقال بيان صادر من رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، دميترو زيفيتسكي، إن عملية تبادل الأسرى شملت خمسة عناصر من قوات الدفاع الأوكرانيين مقابل ضابط شرطة عسكرية روسية.

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بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم، مقتل نحو 6000 جندي روسي، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي بدأت منذ 6 أيام.