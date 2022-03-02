أمانة جدة توقع اتفاقية تنفيذ مبادرات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهود أمانة محافظة جدة ومساهمتها في المبادرات والفعاليات المجتمعية ودعم مشاركة ذوي الإعاقة في أنشطتهم وقعت أمانة محافظة جدة مذكرة شراكة اجتماعية مع ” جمعية حياتنا ترفيهية ” لتمكين هذه الفئة وتعزيز المساواة في الفرص الحياتية.

وبين مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده أن المذكرة المشتركة مع جمعية “حياتنا ترفيهية” للأشخاص ذوي الإعاقة تأتي ضمن أهداف إدارة خدمات ذوي الإعاقة لتهيئة المواقع العامة من حيث تنفيذ معايير الوصول الشامل لهذه الفئة، والتي تتضمن إقامة مبادرات وبرامج وفعاليات تسهم في تحسين البيئة المحيطة لذوي الإعاقة بهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتشجيعهم على المشاركات المجتمعية التي تقدمها الأمانة.

وتشمل مذكرة التعاون بين أمانة جدة وجمعية “حياتنا الترفيهية” تنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية متنوعة لفئة ذوي الاعاقة لتنمية مهاراتهم وتحسين التواصل من خلال دعم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العلاقة وتحقيق الاستدامة الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة.