اخبار الخليج – قوات روسيا تحاصر كييف من كافة الجهات.. وعمدة خيرسون يطالب بفتح ممر آمن

محمد بن مسعود - الدمام - تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض رغم ضغوطات الغرب على موسكو، من خلال عقوبات اقتصادية موجعة، آخرها جاء من واشنطن، حيث تغلق أميركا مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي، اليوم.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن حاكم كييف أن القوات الروسية تقترب أكثر من العاصمة الأوكرانية، فيما أفاد مراسل «العربية» و»الحدث» بأن القوات الروسية تحاصر كييف من كافة الجهات.