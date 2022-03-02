خالد الفيصل يتفقد مشروع تطوير جدة التاريخية

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جدة التاريخية، واطّلع على مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المنطقة التاريخية الهادف لتطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال الطموحين.

واستمع الفيصل خلال الجولة إلى شرح مفصل عن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المنطقة التاريخية بجدة، والذي يشمل أكثر من 600 مبنى تراثي و36 مسجداً تاريخيا و 5 أسواق تاريخية رئيسية وممرات وساحات ومواقع ذات دلالات تاريخية وواجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم ومسطحات خضراء.

ووقف أمير مكة خلال جولته على عدد من مسارات مشروع تطوير المنطقة التاريخية ومنها الترميم والآثار، كما زار قلعة الشونة إحدى المواقع الأثرية التي يقدر عمرها الزمني بأكثر من 600 عام والتي تم اكتشافها أثناء ترميم المنطقة التاريخية، ووقف ميدانيًا على عدد من المباني التراثية الجاري تطويرها ومنها بيتي محمد حبيب ريس وكدوان التي يبلغ عمرها الزمني أكثر 150 عام.

ويمثل مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" جانباً رئيساً من جهود برنامج تطوير جدة التاريخية لاستثمار التاريخ والعناصر الثقافية والعمرانية في المنطقة وتحويلها إلى روافد اقتصادية تُسهم في نمو الناتج المحلي، وفي تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما يعكس جانباً من توجه المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق والمدن السعودية، عبر مشاريع حَضرية تنموية صديقة للبيئة، تتوفر فيها حواضن طبيعية للإنتاج الإبداعي، ومواقع جاذبة للعيش والعمل، تُسهم في النمو الاقتصادي.

كما زار الأمير خالد الفيصل الأحياء العشوائية المُزالة ضمن مشروع تطوير وتنضيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.