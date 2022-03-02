شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: قنصلية المملكة بسيدني تحذر المواطنين من فيضانات بولاية NSW والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت قنصلية المملكة بسيدني المواطنين السعوديين من فيضانات بولاية NSW، وطالبت توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.

وقالت على صفحتها الرسمية في "تويتر"، "نظرا للتحذيرات التي أطلقت عن وجود فيضانات في ولاية NSW تأمل القنصلية من كافة المواطنين المقيمين فيها توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية".

وأضافت: "كما تواجد قسم شؤون المواطنين بالقنصلية في فندق ROYAL ON THE PARK لمعالجة أوضاع المواطنين المتضررين بمدينة برزبن بولاية كوينزلاند ويمكن الاتصال بهم على الرقم : 0473999119".