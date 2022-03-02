شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير الدولي «اندرياس شلايشر» يشيد بأداء هيئة تقويم التعليم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤدي دورًا محوريًا

- مندهش مما حدث في هيئة تقويم التعليم والتدريب من تقدم وتطور

- يمكن أن تستفيد أنظمة التعليم في دول أخرى من هيئة تقويم التعليم والتدريب

زار أندرياس شلايشر (الخبير الدولي في سياسات التعليم ومديرُ عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وخلال الزيارة قُدّم عرض عن أبرز أعمال الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية، وقد أشاد الضيف بما تم عرضه وذكر أن الهيئة حققت مؤخراً تقدم كبير ومثير للإعجاب في أعمالها وتقوم بدور مهم في جودة التعليم، ويمكن لأنظمة التعليم في الدول الأخرى أن تستفيد من تجربتها من خلال منظمة OECD.

وقال إن الهيئة هي التي تمكِّن من فهم ومعرفة وضع النظام التعليمي، معلقا: "عظيم أن نرى الهيئة تبنى رؤيتها 2025"، مشيرا إلى أن هذا هدف مهم للدولة، والإطار الاستراتيجي للهيئة يجمع كل تلك العناصر معًا بطريقة متكاملة، حتى يكون أساسًا جيدًا ويهيئ النظام لمزيد من التحسن.

وأكد أن ضمان الجودة هو الطريق لفهم النظام التعليمي، قائلا: "نحتاج أن نوجد مؤشرات تطمئن على أن الطلبة يتعلمون بطريقة أفضل"، مبينا أن المعلمين يؤدون مهامهم التعليمية بطريقة أفضل وأن المدارس تعمل بفاعلية.

وأشار إلى أن منظمة مثل هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤدي دورًا محوريًا، كما هو الحال في الدول الأخرى، لأنها تجعلنا نرى الأشياء التي تصعب رؤيتها، ولأنها توفر الأدوات المناسبة للتحسين، معلقا: "أنا شخصيًا مندهش مما حدث في هيئة تقويم التعليم والتدريب من تقدم منذ آخر مرة زرتها".

وشدد أن هذا التحسن الذي حدث في هيئة تقويم التعليم والتدريب يمكن أن تستفيد منه أنظمة التعليم في دول أخرى، من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يشار إلى أن منظمة OECD هي منظمة دولية تضم في عضويتها 38 دولة تشمل أمريكا وعدد من الدول الأوروبية المتقدمة في مجال التعليم، وهي المنظمة التي تنفذ اختبارات بيسا الدولية لتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم العلمي في دول العالم المختلفة، فيما يتم تطبيق هذه الاختبارات في أكثر من ٧٠ دولة.

كما أن السيد "شلايشر" من الخبراء المطلعين عن كثب على وضع أنظمة التعليم في دول العالم المختلفة.