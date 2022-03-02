شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للنقل: 276 حافلة موزعة على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مشاريع النقل العام بالحافلات تستهدف 9 مدن ومحافظات في الربع الأول

- تتضمن في مجملها 42 مساراً ترددياً

- المسافات تصل إلى 1660 كيلومتراً

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن مشاريع النقل العام بالحافلات في مدن ومناطق المملكة المعلن عن إطلاقها في الربع الأول من هذا العام 2022 تشمل 9 مدن ومحافظات، تتضمن في مجملها 42 مساراً ترددياً، بمسافة تصل إلى 1660 كيلومتراً .

وبلغ عدد الحافلات المخصصة لهذه المشاريع الإستراتيجية 276 حافلة ، موزعة على مدن ومناطق المملكة حسب الاحتياج والطاقة الاستيعابية لذلك، بينما بلغ العدد الإجمالي لمحطات التوقف في كامل مشاريع النقل العام بالحافلات 691 محطة توقف.

وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع أمانات وهيئات تطوير المناطق تتابع مراحل التنفيذ حتى اكتمال هذه المشاريع، في المناطق المستهدفة بهذه المشاريع وهي منطقة القصيم في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، والمنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وفي منطقة المدينة المنورة، وفي محافظة الطائف وحاضرة منطقة جازان في محافظات جيزان وصبيا وأبو عريش.

وأوضحت الهيئة أن مشاريع النقل العام بالحافلات ستسهم في تعزيز ثقافة النقل العام وبالتالي زيادة حصة خدمات النقل العام في المملكة ورفع نسبتها لتبلغ 15% في العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وكما ستسهم هذه المشاريع أيضاً في توفير خيارات متعددة للتنقل أمام المستفيدين، كما ستساعد في تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية والمزدحمة، وستحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد وهذا سينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري.