«البحرين الوطنية للتأمين «bni» تطلق تأمين المخاطر السيبرانية

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت شركة البحرين الوطنية للتأمين (bni) تغطية تأمينية جديدة للمخاطر السيبرانية، وهي تغطية حصرية للأمن السيبراني والمخاطر الإلكترونية للشركات والمؤسسات. وسيساعد هذا التأمين عملاء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسرعة وفعالية في التعرف على التهديدات والأخطار السيبرانية والاستجابة لها والتعافي منها.

كما ستدعم التغطية، التي تتضمن خدمة الاستجابة للحوادث، عملاء bni لتعزيز قدرتهم على الاستعادة السريعة لنشاطهم ولتخفيف العواقب السلبية في مؤسستهم والأطراف الأخرى المعنية.

حيث تتماشى الخدمة الجديدة مع قيم bni لتكون الشريك الدائم للعملاء وهذا تعزيزاً لمكانة الشركة داخل قطاعات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنتجات المعيارية والخدمات الوقائية.

وعلق محمد المعراج، رئيس التأمين العام، قائلاً:» تتطور التكنولوجيا واحتياجات العملاء والمخاطر الإلكترونية بسرعة، مما يتطلب مواكبتها في اغتنام الفرص الرقمية الجديدة والاستجابة لاحتياجات الأمن السيبراني المتزايدة. وبصفتنا شركة تأمين رائدة في البحرين، نطمح لأننكون في الطليعة من ناحية تحديد المخاطر الحالية والناشئة والتخفيف من حدتها، وتقديم حلول مبتكرة وذات صلة لعملائنا. حيث يؤكد إعلاننا اليوم بمدى التزامنا بالمواكبة والمرونة السيبرانية ، وهي مساحة تكتيكية متزايدة الأهمية للأفراد والشركات والمؤسسات».