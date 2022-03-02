مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12654 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 19.69 نقطة ليقفل عند مستوى 12654.64 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 277 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 520 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والجزيرة ريت، واللجين، وأرامكو السعودية، وسابك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، وعناية، والباحة، ودار المعدات، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و 8.98%.

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فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار المعدات الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 38.58 نقطة ليقفل عند مستوى 24962.38 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 77 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 3696 صفقة.