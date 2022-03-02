"الخناني" في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - 07-29-1443 03:39 صدى تبوك – التحرير

‏انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء امس مدير قسم السجناء بإمارة منطقة ‎تبوك سابقا الاستاذ فيصل بن احمد الخناني واقيمت عليه الصلاة ظهر اليوم الأربعاء بمسجد البازعي.. صدى تبوك التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. “إنا لله وإنا إليه راجعون”

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