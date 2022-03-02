دولة خليجية تعلن تقديم مساعدات إغاثية لأوكرانيا بـ5 ملايين دولار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإمارات، عن تقديمها مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وجاء هذا استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل.

وأوضحت الحكومة الإماراتية، أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق، وفق وكالة “وام”.

وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق أمس، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، فيما أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن “هذا التمويل أمر ملح لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية”.