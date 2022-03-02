محمد بن مسعود - الدمام - تعلن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال صيانة شارع المعسكر عند تقاطعه مع شارع رقم 95 بالقرب من رفاع فيوز، تستدعي غلق المسار الأيسر للمرور المتجه شرقاً إلى الرفاع وسيتم توفير مسار واحد للحركة المرورية.
سوف يتم العمل في الموقع المذكور ابتدءًا من يوم الخميس تاريخ 03/03/2022م من الساعة 11:00 مساءً إلى يوم السبت الموافق 05/03/2022م الساعة 11:00 صباحاً، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «شؤون الأشغال»: غلق المسار الأيسر على شارع المعسكر عند تقاطعه مع شارع رقم 95 للمرور المتجه شرقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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