اخبار الخليج – أستاذة بجامعة البحرين تبرز الكثافة في حضارة دلمون عبر أختامها ونخيلها

محمد بن مسعود - الدمام - عرضت عضو هيئة التدريس في قسم العمارة بجامعة البحرين وفاء عبدالرحمن الغتم، عملاً فنياً مشتركاً مع 30 فناناً بحرينياً عن حضارة دلمون، في جناح مملكة البحرين بمعرض إكسبو دبي 2020، حيث أبرزت كثافة مستوطنات الجزيرة في الفترة الدلمونية من خلال محاكاة الأختام. تم خلاله ابتكار قصص وأعمال فنية عن «أساطير دلمون ومدنها» تم تنفيذها من خلال المواد الطبيعية، وذلك بدعوة من هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وأفادت الغتم عضو هيئة التدريس في قسم العمارة بكلية الهندسة بالجامعة بان عنوان هذا العمل هو «ما زلتُ هناك»، في إشارة إلى حضارة دلمون، التي نشأت على جزيرة البحرين في النصف الثاني من الألف الثالثة قبل الميلاد.

وقالت الغتم: «قمت بنحت الأختام على الرخام وتكبير أحجامها، لإبراز الرسومات الفنية لكل ختم، لتكون المحصلة 40 ختماً دلمونياً، نصبت على أعمدة تميل وتتأرجح كالنخيل، التي اتسمت بها الحضارات المتعاقبة على أرض المملكة»، مؤكدة أن «هذه الأختام تحكي نظاماً اجتماعياً وتجارياً يميز الدلمونيين عن باقي الثقافات، حيث فخار دلمون الفريد من نوعه».

وشددت على أن تلك الأختام «ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بهوية الثقافة، واستعملت من قبل تجار دلمون – البحرين فقط بحسب الدراسات التاريخية».

ومما يجدر ذكره أن وفاء الغتم تدرس طلبة قسم العمارة المبادئ والقيود التي تحكم كيفية تشكيل الشكل التصميمي المبني، ووظائفه الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية.

ويشتمل عملها على تطوير أساليب وإجراءات، لتحليل المساحات المبنية في نطاق المباني، والمناطق الحضرية.