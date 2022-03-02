اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري يشيد بدور لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ويؤكد أهمية الإجراءات القانونية لحفظ الحقوق

محمد بن مسعود - الدمام - أستقبل سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، رئيس لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة سعادة القاضي صلاح أحمد القطان وعضو اللجنة سعادة القاضي محمد ميرزا أمان اليوم، حيث أشاد بدور لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة لقيامها في البت في تلك المشاريع وحسم تعثرها ووضع الحلول المناسبة وفق الإجراءات القانونية الرامية لحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة في المشاريع العقارية.

وأضاف سعادته إن المؤسسة تأخذ على عاتقها موضوع مشاريع البيع على الخريطة وعملية تطوير آلياتها وتسهيل اجراءاتها مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الحماية الكافية للمستثمرين والمشترين في المشروع والتي من شأنها تنشيط السوق العقاري في المملكة. كما أكد سعادة الرئيس التنفيذي على المساعي لإيجاد الحلول التي سوف تسهم في تسهيل الاجراءات، وذلك بما يعود بالنفع والنماء على هذا القطاع الحيوي وجعله نموذجاً يحتذى به في الممارسات الاقتصادية العالمية.

ومن جانبه أعرب سعادة القاضي صلاح القطان عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على ما تقدمه المؤسسة من خدمات تهدف إلى إنجاح مهام لجنة تسوية المنازعات

العقارية، مثنياً على قانون تنظيم القطاع العقاري الذي يعتبر قانوناً عصرياً يقدم الضمانة العالية لحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة والحفاظ على المشاريع من حالة التعثر.