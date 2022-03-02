أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة اجتماع لجنة الحج المركزية والذي تخلله استعراض خطط الجهات خلال شهر ‫رمضان المبارك.

واستعرضت اللجنة خطط الجهات لموسم رمضان والرامية لتكثيف الجولات لخدمة الميدانية والرقابية لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ورفع جاهزية المنافذ البرية والبحرية والجوية ونقاط الفرز والتجمع ومراكز الإرشاد داخل المنطقة المركزية، بالإضافة إلى التوسع في أتمتة إجراءات خدمات الاستقبال والتوديع وتخفيض فترة بقاء المعتمرين في ساحات المطار، وزيادة أعداد الحافلات البديلة المخصصة لنقل ضيوف الرحمن.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما رفعته اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.