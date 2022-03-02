اخبار السعوديه

إحباط محاولات تهريب 547 كجم من الحشيش بعسير ونجران

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولات تهريب 547 كجم من الحشيش بعسير ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولات تهريب (547) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(17) طنًا و(666) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على (51) متهمًا، منهم (31) مواطنًا و(20) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (14) من الجنسية الإثيوبية و(5) من الجنسية اليمنية، و(1) من الجنسية الإريترية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا