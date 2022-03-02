الاتحاد الأوروبي يقترح حماية مؤقتة للفارين من أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - تقترح المفوضية الأوروبية تفعيل توجيه يعود إلى عام 2001 من شأنه أن يمنح الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن هذه الحماية المؤقتة تعني أن هؤلاء الفارين سوف يحصلون على تصريح إقامة لمدة عام، وسوف يحصلون على فرص التعليم والعمل، وفقا لبيان المفوضية.
وتفيد تقديرات الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من 650 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
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يشار إلى أن توجيه الحماية المؤقتة مصمم على وجه التحديد لتوفير الحماية الفورية للأشخاص الذين يحتاجون إليها ولتجنب إرهاق أنظمة اللجوء في الدول الأعضاء.
وأعرب مجلس الاتحاد الأوروبي بالفعل عن دعمه الواسع لتفعيل التوجيه في اجتماع استثنائي عقد يوم الأحد الماضي، والتزم بمناقشة ذلك في مجلس العدل والشؤون الداخلية غدا الخميس.
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