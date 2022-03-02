عمومية «البركة المصرفية» تناقش إلغاء ادراج أسهم المجموعة من بورصة «ناسداك دبي» وإلغاء تسجيلها لدى سلطة دبي للخدمات المالية

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد في الـ23 من شهر مارس الحالي اجتماع مجلس ادارة مجموعة البركة المصرفية لعقد الجمعية العمومية واجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمناقشة جداول الاعمال.

وسوف يتم خلال الاجتماع اعتماد توصية مجلس الادارة بتحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الام الى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 11.3 مليون دولار، وترحيل مبلغ 101.5 مليون دولار للارباح المستبقاة.

كما سوف يتم اعتماد توصية الموافقة على صرف مبلغ 1.5 ملوين دولار 1.5 مليون دولار كمكافاة لاعضاء مجلس الادارة.

ومن اهم القرارات التي سوف يتم مناقشتها هو الموافقة على الغاء ادارج اسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي، بالاضافة الى الغاء تسجيل اسهم المجموعة العادية من القائمة الرئيسية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، والموافقة على تفويض مجلس الادارة او من يفوضه لاتخاذ الاجراءات اللازمة ولتنفيذ اي مستندات ضرورية او تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العمومية.

وتفويض مجلس الادارة بأن تدفع مبلغ 347 الف دولار كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 3 سنت امريكي عن كل 100 سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الارباح المستبقاة، وللادارة الحق في تفويض من تراه مناسب لتوزيع مبلغ الزكاة على الجهات المستحقة.

كما سوف يتم في الاجتماع الموافقة على اجمالي المزايا والمكافات بملبغ 105 الف دولار لاعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

والمصادقة على توصية تعيين «برايس ووتر هاوس كوبرز» كمدقيين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

اما في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، فسوف يتم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لمجموعة البركة المصرفية.

أهم المواضيع التي سوف يتم مناقشتها في عمومية «البركة» في الـ23 مارس:

– إلغاء ادراج أسهم المجموعة من بورصة «ناسداك دبي» وإلغاء تسجيلها لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

– اعتماد توصية بتحويل 10% من صافي الدخل الى الاحتياطي القانوني بواقع 11.3 مليون دولار.

– ترحيل مبلغ 101.5 مليون دولار للارباح المستبقاة.

– الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار كمكافاة لاعضاء مجلس الادارة.

– دفع مبلغ 347 الف دولار كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 3 سنت امريكي عن كل 100 سهم.

– الموافقة على اجمالي المزايا والمكافات بملبغ 105 الف دولار لاعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

– المصادقة على توصية تعيين «برايس ووتر هاوس كوبرز» كمدقيين لحسابات المجموعة في 2022.