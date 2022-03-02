سهم “أرامكو” يسجل أعلى سعر منذ الإدراج عند 42.65 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

سجل سهم شركة الزيت العربية “أرامكو” المدرج ضمن قطاع الطاقة في السوق السعودية، أعلى سعر في تاريخه منذ إدرراجه عند 42.65 ريال.

وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 8.53 تريليون ريال، بما يعادل 2.27 تريليون دولار.