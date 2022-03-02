محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. صاروخ روسي يدمر المبنى العسكري في خاركيف الأوكرانية

صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو حجم الدمار الذي تعرض له المجمع العسكري في خاركيف بعد تعرضه لقصف صاروخي روسي.

ويأتي القصف في اليوم السابع للاجتياح الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير واشتدّت حدّته الثلاثاء.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وكان الجيش الأوكراني أعلن أنّ قوات روسية محمولة جوّاً نفّذت، ليل الثلاثاء-الأربعاء، إنزالاً في خاركيف شرقي البلاد، مؤكّداً أنّ قواته تخوض قتالاً ضارياً ضدّ هؤلاء “الغزاة” في ثاني كبرى مدن البلاد.



وقال الجيش الأوكراني في بيان على تطبيق تلغرام إنّ “قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف وهاجمت مستشفى محلياً”. وأضاف: “هناك قتال يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين”.