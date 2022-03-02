«الموارد البشرية»: التحقق من أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور شهريًّا

محمد بن مسعود - الدمام - 07-29-1443 12:27

صدى تبوك – متابعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم التحقق من أهلية المستفيدين للضمان المطور بشكل شهري، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «مستفيدة من النظام القديم، وقدمت على الضمان المطور ونزلت الدفعة الأولى ٢٠ يناير، وما نزلت الدفعة الثانية ولم تصدر أهلية الدورة الثانية، ما الحل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتم التحقق من أهلية المستفيدين بشكل شهري ويصرف لهم بناءً على استيفاء معايير الاستحقاق لديهم».

وكانت العناية بالعملاء، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد ألزمت المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور، بضرورة إعادة التسجيل في النظام الجديد.

وأضافت العناية بالعملاء، أنه على المستفيد في هذه الحالة، إعادة التسجيل من جديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، إضافةً إلى تعبئة الملف الموحد لجميع أفراد الأسرة في نفس المسكن مع المستفيد الحالي.

ونوهت العناية بالعملاء، أن عملية إعادة التسجيل في النظام الجديد، متاح خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ الإطلاق.

وجاء ما الخليج 365، خلال رد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، على سؤال من أحد المواطنين، مفاده: «من كان مسجلًا في الضمان الاجتماعي مسبقًا هل يلزمه التسجيل مرة أخرى في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد؟ أم يُضاف مباشرة بدون تسجيل؟».

ما الفرق بين النظام السابق والمطور؟

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين، مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.