روسيا تعلن السيطرة الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، فرض السيطرة الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية، وفقًا لوسائل إعلام روسية
وتحدث أنطون هيراشينكو، المستشار لوزارة الداخلية الأوكرانية، عن سقوط العديد من القتلى المدنيين، وقال إن سكان المدينة كانوا يدافعون عنها بالقنابل الحارقة
وتواصل المقاتلات الروسية، شن غارات جوية متوالية على مناطق متفرقة في عدد من المدن الأوكرانية، وسط دعوات من السلطات للنزول إلى المخابئ؛ هربًا من القصف الروسي
وشنّت القوات الروسية غارات على مدن دنيبرو، وسومي، وتشرنيهيف
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