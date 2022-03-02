"الصحة": تسجيل حالة وفاة و476 إصابة جديدة بـ "كورونا" وشفاء 719 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - 07-29-1443 12:01 صدى تبوك – متابعة أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، تسجيل 476 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 746066 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 719 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 725107 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9002 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات 522 الحرجة حالة.



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