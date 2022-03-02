شكرا لقرائتكم خبر عن «غينيا كوناكري» تدعم طلب استضافة المملكة «لإكسبو 2030» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيين بالخارج في جمهورية غينيا كوناكري الدكتور موريساندا كوياتي دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وقال في تصريحٍ لوسائل الإعلام اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع فخامة رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا كوناكري العقيد مامادي دومبويا "إن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض"، مؤكداً أن هذا القرار يأتي ترجمةً لقوة العلاقات الثنائية بين البلدين التي تمتد لعقود وتأكيداً على ما وجه به فخامة الرئيس لدعم المملكة في ترشحها لاستضافة إكسبو 2030.

من جهته عبر معالي المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين.