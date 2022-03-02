شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 23 كجم من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات الرقابية الميدانية لبلديتي غرب وجنوب عرعر، التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية عن تحرير 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما صادرت 23 كجم من المواد الغذائية خلال اليومين الماضية.

وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود الرامية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.