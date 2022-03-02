محمد بن مسعود - الدمام - شاهد : الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والحالات الحرجة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

شاهد : الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والحالات الحرجة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

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