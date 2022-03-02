إدارة المرور تُعلن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – السجن لمتهَميّن احتجزا احد الاشخاص في مزرعة واجبراه على الاعتراف بانه قام بالابلاغ عن تعاطيهما المخدرات وارتكاب جرائم اخرى

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