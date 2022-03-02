أرباح أسترا الصناعية ترتفع 75% إلى 202.4 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

ارتفع صافي أرباح مجموعة أسترا الصناعية أسترا الصناعية بنسبة 75.3% في 2021 إلى 202.37 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 115.44 مليون ريال في 2020

ارتفاع صافي الربح:

وقالت أسترا الصناعية في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات في قطاعات الطاقة والحديد وقطاع الكيماويات المتخصصة وقطاعات أخرى

وأضافت أن إجمالي الربح ارتفع في جميع القطاعات، وتراجع مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في قطاع الأدوية