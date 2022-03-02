أمازون تجري دراسة عن فلاورد

محمد بن مسعود - الدمام - أجرت شركة امازون العالمية (Amazon) عبر خدمات أمازون ويب (AWS) المعنية بالخدمات السحابية دراسة تحليلية عن فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حول كيف استخدمت الشركة خدماتها السحابية لتلبية احتياجاتها في ظل النمو السريع التي تشهده.
لقد شهدت فلاورد في العامين الماضيين نمواً متسارعاً، حيث توسعت في فترة قصيرة لتخدم 34 مدينة في تسع دول في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وتضاعفت عملياتها لأكثر من ٤٠ ضعفا. وكانت بحاجة إلى مزيد من السعة في بنيتها التحتية لترحيل ملايين السجلات مع الحرص ألاّ تتوقف عملياتها.
كان هدف فلاورد هو تطوير البنية التحتية لقاعدة البيانات الخاصة بها، وترحيل ملايين السجلات وإنشاء مراكز خدمة جديدة بطريقة آمنة وسريعة لا تسبب أي انقطاع لخدماتها أو عدم الرضا من عملائها. للتغلب على هذه التحديات، اختارت فلاورد توسيع شراكتها مع AWS والاستفادة من خدماتها بطريقة مميزة جذبت انتباه مزود الخدمات السحابية العالمي.
تعليقاً على الدراسة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني: «فريق عملنا وعملاؤنا هم محور كل ما نقوم به في فلاورد، من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا تلبية احتياجاتهم بشكل مثالي بالإضافة إلى النمو والتوسع لخدمة قاعدة عملاء أكبر. نحن فخورون للغاية بالعمل الذي نقوم به وبفريقنا لتحقيق هذه النتائج بطريقة جذبت انتباه عالمي. لدينا خطط كبيرة للمستقبل، ونحن على يقين من أن فلاورد ستصبح لاعباً عالمياً في هذا المجال». لقراءة الدراسة بالكامل: – https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/floward
case -study/
يذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.
قد يهمك أيضاً :-
- حاكم رأس الخيمة يفتتح النسخة التاسعة من قمة العرب للطيران
- اخبار الخليج - السجن لمتهَميّن احتجزا احد الاشخاص في مزرعة واجبراه على الاعتراف بانه قام بالابلاغ عن تعاطيهما المخدرات وارتكاب جرائم اخرى
- الكونغرس يصفّق وقوفاً للشعب الأوكراني خلال خطاب بايدن حول حالة الاتحاد
- عاجل : انفجار الوضع بين طارق صالح وعيدروس الزبيدي
- عاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء
كانت هذه تفاصيل خبر أمازون تجري دراسة عن فلاورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.