اخبار الخليج – السجن لمتهَميّن احتجزا احد الاشخاص في مزرعة واجبراه على الاعتراف بانه قام بالابلاغ عن تعاطيهما المخدرات وارتكاب جرائم اخرى

محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكمها بشأن واقعـة قيام متهمين باختطاف وحجز حرية أحد الأشخاص بالقوة وتعاطي المواد المخدرة وحيازة مواد إباحية، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كلا منهما ألف دينار عما أسند إليهما من تهم وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة الأمنية مفاده قيام المتهمين بعد تعاطيهم المواد المخدرة باختطاف المجني عليه واقتياده قسرا إلى مزرعة بمنطقة الشاخورة حيث تم حجز حريته هناك والاعتداء عليه وتهديده بقصد إجباره على الاعتراف بأنه قد أخبر الجهات الأمنية بتعاطيهما وآخرين للمواد المخدرة وارتكابهم جرائم اخرى.

وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ واستمعت إلى أقوال المجني عليه، كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالتصوير الأمني للواقعة وأمرت بحبسهم احتياطيا وطلبت تحريات الشرطة وأرسلت المضبوطات وعينة إدرارهم للفحص وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.