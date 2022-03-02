محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : انفجار الوضع بين طارق صالح وعيدروس الزبيدي

اقتحمت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء أمس الثلاثاء، المقر الرئيسي لحزب المؤتمر الشعبي العام في مينة “التواهي” بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة في الحزام الأمني، قدمت على متن عدد من الأطقم الى حي “البنجسار”، في مديرية التواهي واقتحمت مقر حزب المؤتمر حيث يقع مقره، وقامت بإغلاقه واختطاف حراسته.

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و قال حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن “بأسف بالغ أقدمت عناصر مسلحة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي مساء الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022م على اقتحام مقر حزب المؤتمر الشعبي العام بالتواهي – عدن وبتوجيهات من محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس”.

وأشار البيان إلى “إن قيام عناصر مسلحة ترافقها مدرعات عسكرية من الحزام الأمني باقتحام مقر حزب رسمي بقوة السلاح واعتقال أفراد حراسة المبنى يعتبر عملاً إجرامياً استفزازياً يقوض أسس وقواعد الديمقراطية التي قامت عليها الأحزاب السياسية السلمية في البلاد”.

وحمل المؤتمر محافظ محافظة عدن والحزام الأمني وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة “مسؤولية سلامة وأمن أفراد حراسة المبنى”، مطالباً “بسرعة إخراج القوة المسلحة المقتحمة للمبنى”.