شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشركات العالمية تنسحب من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بدأت الشركات العالمية الكبرى الانسحاب من روسيا أو تعليق خدماتها اعتراضًا على الغزو الروسي لأوكرانيا وتصعيد العقوبات من قبل الغرب.

وأصبحت روسيا سوقًا جديدًا للشركات الغربية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، ورسخت شركات الطاقة الكبرى ومصنعو السيارات وغيرهما جذورًا عميقة في روسيا، من خلال توسيع عملياتها هناك وإقامة شراكات مع شركات محلية في محاولة للاستفادة من ملايين من المستهلكين الجدد، والموارد الطبيعية الهائلة، ويعتبر ذلك الانسحاب منها تغييرًا عميقًا لسياساتها، ويشكل ضغوطًا اقتصادية كبيرة على روسيا.

وهذه قائمة بأبرز الشركات والتدابير التي اتخذتها:

أديداسAdidas

قالت شركة أديداس، أكبر شركة لصناعة الملابس الرياضية في أوروبا، إنها ستوقف اعتبارًا من الآن شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم المستمرة منذ سنوات.

ميرسكMaersk

أوقفت ميرسك، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، عمليات التسليم من وإلى روسيا باستثناء المواد الغذائية والطبية والإنسانية.

يوتيوبYouTube

حجب موقع يوتيوب القنوات التي تديرها وسائل الإعلام التي تمولها الدولة الروسية Russia Today، وSputnik News، في جميع أنحاء أوروبا، بعد أيام من منع RT وقنوات أخرى بشكل مؤقت من كسب المال من خلال الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بها.

فيزاVisaوماستركاردMastercard

منعت شركات المدفوعات العالمية ماستركارد وفيزا عددًا من المؤسسات المالية الروسية من شبكاتها، امتثالًا للعقوبات الغربية.

والت ديزنيWalt Disney

أعلنت شركة والت ديزني التى تمتلك استديوهات مارفل Marvel Studios واستوديوهات 20th Century وPixar وممتلكات سينمائية أخرى، إنها توقف إصدارها للأفلام السينمائية فى روسيا.

سونيSony Pictures

ذكرت شركة سونى إنها ستوقف اصداراتها السنمائية في روسيا.

وارنرWarner

علقت شركة الترفيه ورنر ميديا طرح أفلامها في روسيا، والتي تشمل أحدث أفلام Batman

نتفليكسNetflix

قال متحدث باسم نتفليكس لصحيفة وول ستريت جورنال إنه “بالنظر إلى الوضع الحالي”، فإن خدمة البث ليس لديها خطط لتوزيع الأخبار والرياضة وقنوات الترفيه من وسائل الإعلام الحكومية الروسية، على الرغم من أن قانون روسي جديد يتطلب ذلك من الشركات التي لديها أكثر من 100 ألف مشترك، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

شلShell

أعلنت شركة شل أنها ستتخلى عن العديد من المشاريع مع شركة غازبروم Gazprom، وهي شركة غاز مملوكة للدولة الروسية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3 مليارات دولار.

تويترTwitter

قالت تويتر إنها ستصنف التغريدات التي تشارك المعلومات من حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية، وأعلنت أنها علقت مؤقتًا الإعلانات في أوكرانيا وروسيا “لضمان رفع معلومات السلامة العامة الهامة وعدم طغي الإعلانات عليها”.

شركةAirbnb

أعلنت Airbnb أنها ستوفر مساكن مجانية وقصيرة الأجل لمئة ألف لاجئ فروا من أوكرانيا، والتي ستدفع الشركة تكاليفها من خلال التبرعات.

إتسيEtsy

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية إتسي أنها تلغي جميع الأرصدة المستحقة للشركة من قبل البائعين في أوكرانيا، بما في ذلك رسوم الإدراج والإعلان، والتي تبلغ حوالي 4 ملايين دولار، لتخفيف الصعوبات المالية التي يشعر بها أولئك الموجودون في البلاد

بريتيش بتروليوم (BP)

سحبت شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم حصة تقارب 20% من شركة النفط الروسية “روسنفت” وأعلنت الاستقالة الفورية لاثنين من أعضاء مجلس إدارة “روسنفت”.

وقال “هيلج لوند” رئيس مجلس الإدارة في بيان: هجوم روسيا على أوكرانيا عمل عدواني له عواقب مأساوية في جميع أنحاء المنطقة، تعمل “بي بي” في روسيا منذ أكثر من 30 عامًا.

ومن هذه الشركات أيضًا “ميتا” الشركة الأم لفيسبوك، وفيريزون، واللجنة الألمبية الدولية، وبرنامج eurovision، والاتحاد الدولي لكرة المضرب، ومهرجان كان السينمائي، وجاغوار لاندروفر لصناعة السيارات، وسنتريكا الشركة الأم لبريتش غاز، وشركة أبل، ونظام السويفت المالي.