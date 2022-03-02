شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الأرصفة و أعمال الدهانات لتحسين المشهد الحضري في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت أمانة منطقة نجران جهودها في تحسين المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة من خلال الصيانة الدورية للطرق والشوارع، واستمرار أعمال معالجة التشوه البصري .

وأوضح وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أن الأمانة نفذت خلال الفترة الماضية أعمال تخطيط المسارات الأرضية لطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل،وطريق أبو بكر الصديق، وغيرها من المواقع الأخرى، لتستعيد دورها المروري ومساهمتها في تحسين كفاءتها.

وأشار المهندس آل نصيب إلى أن أعمال الصيانة الدورية لتحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة، شملت سفلتة ومعالجة الهبوطات والتشققات لعدد من شوارع حي الضيافة وحي الفيصلية، إضافةً إلى صيانة الأرصفة و أعمال الدهانات اللازمة لتلك الأحياء.