بايدن يتوعد بوتين والجيش الروسي بسنوات من المعاناة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة

وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا: «في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمناً باهظاً يستمر على المدى الطويل»، مشيراً إلى خطوات تستهدف الجيش الروسي في المستقبل

وقال: «نضيق على روسيا سبل الوصول إلى التكنولوجيا، وهو ما سيضعف قوتها الاقتصادية وجيشها لسنوات مقبلة. عندما يُكتب تاريخ هذه الحقبة، سيقول إن حرب بوتين على أوكرانيا جعلت روسيا أضعف وجعلت بقية العالم أقوى»

ويرفض بايدن، الذي تحدث في وقت سابق من نفس اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المشاركة العسكرية الأميركية المباشرة على الأرض في أوكرانيا. لكن الحكومة الأميركية تتبادل معلومات استخباراتية حول عمليات روسيا وتقود مساع عالمية لفرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية على حكومة بوتين وحلفائه وأكبر البنوك في البلاد، وهو ما أدى إلى تهاوي العملة

ووصف الرئيس الأميركي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه «ديكتاتور»

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وقال: «إنّ ما يقوم به ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم»، مشدّداً على أنّه «في المعركة بين الأنظمة الديموقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن»، مشيراً إلى أن «بوتين أصبح أكثر عزلة من أي وقت مضى»

وتوعد بايدن الأوليغارشيين الروس بمصادرة «يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة» والتي قال إنهم حصلوا عليها نتيجة مكاسب غير نزيهة

وأعلن الرئيس الأميركي، إغلاق المجال الجوي الأميركي أمام الطائرات الروسية رداً على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا

وقال: «سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأميركي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية ، مما يزيد من عزلة روسيا»

وأضاف: «عندما لا يدفع الطغاة ثمنا لعدوانهم فإنهم يتسببون في مزيد من الفوضى»