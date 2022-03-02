«الشؤون الإسلامية»:تنفيذ مليوني برنامج دعوي خلال2021م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للدعوة والإرشاد، خلال العام الماضي 2021م، ما مجموعه (2,122,450) عملًا دعويًا تضمن المحاضرات والكلمات والدروس العلمية والندوات والدورات والمسابقات واللقاءات والرسائل والمقاطع الدعوية، وذلك في مختلف مناطق المملكة.
وبلغ عدد المحاضرات والدروس (111.870) محاضرة ودرسًا، و (3,932) دورة علمية، و(88,032) كلمة وعظية، و(7.383) ندوة علمية، و(3.413) حلقة توجيهية، و(51.458) رسالة ومقطعًا دعويًا، و(1.073) مسابقة، قام بها عدد من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين.
كما وُزع (323,278) مصحفًا، و(139,635) شريطًا دعويًا، و(426,334) نشرة توعوية، و(875,337) كتابًا دعويًا، و(46,045) إعارة للكتب العلمية، كما نُفذ (31,568) جولة دعوية، و(3,612) زيارة مختلفة للدوائر الحكومية.
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