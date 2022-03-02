اخبار دوليه – غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة بعد احتراقها قبالة البرتغال

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول بميناء برتغالي إن سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة، منها سيارات بورشه وأودي وبنتلي، غرقت اليوم الثلاثاء بعد نحو أسبوعين من اشتعال النيران بها، قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية.وقال خواو مينديز كابيكاس رئيس أقرب ميناء في جزيرة فايال الأزورية لرويترز إن السفينة فليسيتي إيس التي ترفع علم بنما غرقت عندما بدأت جهود قطرها بسبب مشكلات في الهيكل نتجت عن الحريق وارتفاع الموج.
وكانت النار قد اشتعلت في السفينة التي تحمل نحو أربعة آلاف سيارة مختلفة من إنتاج فولكسفاجن من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في 16 فبراير شباط.وتم إجلاء أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا منها في اليوم نفسه.
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