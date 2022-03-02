اخبار دوليه – أمريكا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام الطائرات الروسية، ردا على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد: «سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية ، مما يزيد من عزلة روسيا».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تدابير مماثلة فرضها الاتحاد الأوروبي وكندا. وردا على ذلك أعلنت هيئة الطيران الروسية روسافياتسيا أنها ستغلق المجال الجوى الروسي أمام 35 دولة.

وقال بايدن: «عندما لا يدفع الطغاة ثمنا لعدوانهم فإنهم يتسببون في مزيد من الفوضى».