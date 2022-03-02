حديث مؤثر بين أمير الحدود الشمالية وشابّ مقعد يثير عاصفة شكر على «تويتر»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الشمالية

تداول مغردو موقع تويتر، مقطع فيديو وصفوه بالمؤثر والإنساني لأمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود، أثناء وقوفه على حالة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة طريف

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، قد حضر حفل اختتام مهرجان الصقور بالمحافظة، وأثناء تجوله داخل الحفل استوقفه الشابّ المقعد وقال للأمير: «أبغى أحب كتفك»، لكن الأمير رد عليه: «أنا اللي أحب راسك ومطلوبك تم»

ووجه أمير الحدود الشمالية مرافقيه بإنهاء معاناته وتنفيذ طلباته، ما انعكس على الشابّ المقعد بالفرحة والارتياح

المشهد الإنساني الذي يعكس الحب والاحترام بين المواطن والدولة، تصدر موقع تويتر عبر وسم (أمير الحدود الشمالية)، إذ ضجّ بالعديد من التغريدات حملت عبارات الشكر والامتنان للأمير على هذا الموقف الراقي