تويتر تمتثل للعقوبات الأوروبية على إعلام الحكومة الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قالت شركة تويتر يوم الثلاثاء إنها ستمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي على وسيلتي الإعلام الروسيتين التابعتين للدولة آر.تي وسبوتنيك عندما يدخل أمر الاتحاد حيز التنفيذ

وقال متحدث باسم تويتر في بيان “عقوبات الاتحاد الأوروبي ستلزمنا قانونا على الأرجح بحجب محتوى معين في الدول الأعضاء بالاتحاد. نعتزم الامتثال للأمر عندما يدخل حيز التنفيذ”

أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد قالت تويتر إنها ستواصل التركيز على تقليل ظهور المحتوى من هذين المنفذين، بالإضافة إلى وضع علامات تحذيرية التغريدات منهما

وقالت مالكة فيسبوك ميتا ومالكة غوغل ويوتيوب ألفابت وتيك توك إنها تحظر الوصول إلى آر.تي وسبوتنيك في الاتحاد الأوروبي

وقالت ميتا أمس الثلاثاء إنها خفضت على مستوى العالم تصنيف منشورات وسائل الإعلام الحكومية الروسية

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وقد انضمت أهم مواقع الإنترنت إلى شركتي “تيك توك” و”مايكروسوفت” للحد من الوصول إلى المنافذ الإخبارية الروسية المرتبطة بالدولة، والتي تواجه اتهامات بالتضليل بشأن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

كما أعلنت شركة أبل الأميركية العملاقة للتكنولوجيا الثلاثاء تعليق بيع كل منتجاتها في روسيا، في أحدث تداعيات العملية العسكرية على أوكرانيا، فيما حظرت شركة “سناب شات” جميع الإعلانات التجارية على الموقع في روسيا وبيلاروسيا