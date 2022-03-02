“خريطة رئيس بيلاروسيا” كشفت الخطة السرية.. ماذا بعد أوكرانيا؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

كشفت خريطة استخدمها الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حليف روسيا، خطة موسكو في التوسع بعد غزو أوكرانيا.

وتظهر الخريطة مناطق العملية العسكرية في أوكرانيا، كما أظهرت أن العمليات موجودة في الدولة الجارة مولدوفا، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.

ولوكاشينكو، حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، استخدمت أراضي بلاده في الحرب الدائرة بأوكرانيا، بحسب ما تقول كييف، لكن مينسك نفت ذلك.

ويقول مسؤولون أميركيون: إنه لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن القوات البيلاروسية عبرت الحدود حتى الآن.

وفي الأيام الأخيرة، قالت تقارير غربية: إن موسكو قد توسّع نطاق الحرب لتشمل مولدوفا، الدولة الحبيسة بين أوكرانيا ورومانيا، وهو ما تنفيه روسيا.

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وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن خشيته من أن تمتد إلى مولدافيا وجورجيا.

والثلاثاء، أمر الرئيس البيلاروسي بنشر قوات إضافية على الحدود مع بولندا غرباً لحماية بيلاروسيا من أيّ هجوم محتمل لحلف شمال الأطلسي.