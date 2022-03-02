محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع جديد في اسعار هذه السلعة الاساسية اليوم بقرار رسمي
أعلنت جماعة الحوثي عن تسعيرة جديدة لبيع الغاز المنزلي، وساقت مجموعة مبررات لزيادة سعر بيع الغاز في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، اتكأت في معظمهما على قرار الحكومة الشرعية اعتماد زيادة في سعر الغاز.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، قالت إن سعر اسطوانة الغاز المنزلي سيصل إلى 6000 ريال. معللة هذه الزيادة بأن مصدرها شركة الغاز اليمنية في صافر بمحافظة مارب، بموجب قرار الحكومة اعتماد زيادة في سعر الغاز.
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